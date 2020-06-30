30 Июнь 2020 2020-06-30T09:47:41+03:00

Под Орлом 18-летний велосипедист врезался в припаркованный «Урал». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

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В понедельник, 29 июня, на 374 км автодороги М-2 «Крым» велосипедист врезался в «Урал». Инцидент произошел в 11.40 дня.

18-летний парень ехал по трассе и врезался в припаркованный на обочине грузовик.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Отметим, это не единственное ДТП с участием велосипедиста, произошедшее в Орловской области за минувшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU