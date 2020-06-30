В Ливнах под «ВАЗ» попал 15-летний велосипедист

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:48:58+03:00

15-летний велосипедист пострадал в ДТП с "ВАЗом" в Ливнах 29 июня. Фото Госавтоинспекции Орловской области

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В понедельник, 29 июня, в городе Ливны Орловской области велосипедист во время маневра на дороге попал под «ВАЗ 21140». Инцидент произошел в начале шести часов вечера.

Отечественное авто под управлением 48-летнего водителя ехало от поселка Нагорный в сторону улицы Кирова районного центра. В это самое время недалеко дома №49 на улице Карла Маркса попутно с «ВАЗом» ехал и велосипедист. 15-летний подросток начал поворачивать налево, когда произошло столкновение.

- В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Отметим, это не единственное ДТП с участием велосипедиста, произошедшее в Орловской области за минувшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU