В Ливнах под «ВАЗ» попал 15-летний велосипедист
В понедельник, 29 июня, в городе Ливны Орловской области велосипедист во время маневра на дороге попал под «ВАЗ 21140». Инцидент произошел в начале шести часов вечера.
Отечественное авто под управлением 48-летнего водителя ехало от поселка Нагорный в сторону улицы Кирова районного центра. В это самое время недалеко дома №49 на улице Карла Маркса попутно с «ВАЗом» ехал и велосипедист. 15-летний подросток начал поворачивать налево, когда произошло столкновение.
- В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
Отметим, это не единственное ДТП с участием велосипедиста, произошедшее в Орловской области за минувшие сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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