На трех улицах Орла завершается ремонт

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:13:23+03:00

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В понедельник, 29 июня, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили тему ремонта дорог в Орле. Напомним, в этом году был запланирован ремонт 11 улиц, 27 межквартальных проездов, парковок и тротуаров. Выделили на это 470 млн рублей.

Дорожники практически завершили работы на трех улицах (Московском шоссе, улице Розы Люксембург и переулке Южном) из одиннадцати. Одновременно с ремонтом дорожного полотна идет оборудование новыми светофорами, дополнительными знаками перекрестков и пешеходных переходов.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на восьми улицах: Старо-Московской, улице 60-летия Октября, Тульской, Васильевской, Автовокзальной, Ливенской, улице 5 Августа и на Новосильском шоссе. Кроме того, планируется обсыпать 23 улицы частного сектора асфальтной крошкой.

- Оплата выполненных работ производится только после их приемки и подписания актов выполненных работ. На все объекты предусмотрена гарантия 4 года с оформлением банковской гарантии, - сообщил глава администрации города Орла Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU