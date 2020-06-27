В Орловской области иномарка сбила мужчину и он попал под «Деу»

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:44:52+03:00

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В пятницу, 26 июня, в Троснянском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 60-летний мужчина-пешеход.

Трагедия случилась в половину одиннадцатого ночи. Сначала пешехода сбила автомобиль «Форд». За рулем иномарки был 42-летний водитель. Затем сбитый мужчина попал под проезжающий мимо «Деу». Наезд последнего стал для него фатальным. Пешеход погиб на месте.

- Оба водителя в момент происшествия трезвые. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Троснянскому району. В настоящее время проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU