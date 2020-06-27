В Орловской области проверят, что знают жители о нацпроектах

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:38:25+03:00

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Жителей Орловской области приглашают принять участие в новом экспресс-опрос в формате онлайн. Каждый желающий в течение нескольких минут может ответить на семь вопросов о том, хорошо ли ему известная ситуация с реализацией нацпроектов в регионе.

Кроме того, респонденты могут выбрать пункты из предложенного списка и назвать какие нацпроекты, по их мнению, должны реализовываться в первую очередь и какой результат должен быть.

- Электронное анкетирование с начала года уже прошли около 2,5 тысяч человек. С учетом мониторинга поступивших ответов региональным проектным офисом разработана новая форма онлайн-анкеты. Изучение общественного мнения направлено на развитие обратной связи с населением, повышение узнаваемости нацроектов и определение уровня осведомленности граждан о ходе реализации региональных проектов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Пройти опрос можно по ссылке: https://goo-gl.ru/6r4z . Регистрироваться и заполнять личные данные не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU