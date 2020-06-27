2020-06-27T10:38:25+03:00
Общество

В Орловской области проверят, что знают жители о нацпроектах

Орловцев приглашают на экспресс-опрос в формате онлайн
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцев приглашают на экспресс-опрос в формате онлайнОрловцев приглашают на экспресс-опрос в формате онлайн
Изменить размер текста:

Жителей Орловской области приглашают принять участие в новом экспресс-опрос в формате онлайн. Каждый желающий в течение нескольких минут может ответить на семь вопросов о том, хорошо ли ему известная ситуация с реализацией нацпроектов в регионе.

Кроме того, респонденты могут выбрать пункты из предложенного списка и назвать какие нацпроекты, по их мнению, должны реализовываться в первую очередь и какой результат должен быть.

- Электронное анкетирование с начала года уже прошли около 2,5 тысяч человек. С учетом мониторинга поступивших ответов региональным проектным офисом разработана новая форма онлайн-анкеты. Изучение общественного мнения направлено на развитие обратной связи с населением, повышение узнаваемости нацроектов и определение уровня осведомленности граждан о ходе реализации региональных проектов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Пройти опрос можно по ссылке: https://goo-gl.ru/6r4z . Регистрироваться и заполнять личные данные не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 61 тысяча орловцев уже сделала свой выбор на общероссийском голосовании
В Орловской области проверят, что знают жители о нацпроектах
В Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанцию
Госдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей
Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей
В Орле подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Орловец, подбивший подростков на кражу, отправится в колонию
В Орловской области резко увеличилось число жалоб на коллекторов
Выходные в Орловской области ожидаются жаркими и дождливыми
Орловская «Гамма» выплатила свои работникам долг в 10 миллионов рублей
Закон принят: в Орле объединят должность главы администрации и мэра
В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту
За сутки в Орловской области сгорели два «Фольксвагена» и «Рено»
26 июня: в Орловской области от коронавируса умерли еще три человека
Полицейские задержали в Орле мужчин, ограбивших девушку на автомойке
Самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью признано приложение Сбербанк Онлайн
Выпускные вечера в Орловской области пройдут в онлайн-формате
В Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничестве