В Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанцию

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северном районном суде города Орла рассмотрели дело об административном правонарушении. В роли ответчика выступил мужчина, нарушивший социальную дистанцию и не носивший защитную маску.

Инцидент произошел еще 24 апреля. Тогда на орловца составили протокол по статье 20.06.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Исследовав материалы дела и заслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что житель Орла виновен в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе Северного районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU