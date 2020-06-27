2020-06-27T10:07:30+03:00
Общество

В Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанцию

Ситуация дошла до районного суда
Наталья Меркулова
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В Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанциюВ Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанциюФото: Архив "КП"
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В Северном районном суде города Орла рассмотрели дело об административном правонарушении. В роли ответчика выступил мужчина, нарушивший социальную дистанцию и не носивший защитную маску.

Инцидент произошел еще 24 апреля. Тогда на орловца составили протокол по статье 20.06.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Исследовав материалы дела и заслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что житель Орла виновен в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе Северного районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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