26 Июнь 2020 2020-06-26T17:07:56+03:00

Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей. Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

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В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи нападения клещей на людей. С начала весенне-летнего период в 20 районах региона в больницы обратились уже 1123 человек, пострадавших от их укусов. 489 из них дети.

При этом специалисты регионального Управления Роспотребнадзора сообщают, что количество обращений снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

- Заболеваний, передающихся клещами, в регионе не зарегистрировано. В рамках мониторинга инфицированности клещей исследовано 1123 насекомых, снятых с людей. Возбудители боррелиоза найдены в 15% случаев от общего числа исследованных, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU