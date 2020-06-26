Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей
В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи нападения клещей на людей. С начала весенне-летнего период в 20 районах региона в больницы обратились уже 1123 человек, пострадавших от их укусов. 489 из них дети.
При этом специалисты регионального Управления Роспотребнадзора сообщают, что количество обращений снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
- Заболеваний, передающихся клещами, в регионе не зарегистрировано. В рамках мониторинга инфицированности клещей исследовано 1123 насекомых, снятых с людей. Возбудители боррелиоза найдены в 15% случаев от общего числа исследованных, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU