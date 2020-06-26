2020-06-26T17:07:56+03:00
Общество

Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей

Случаи нападения опасных насекомых на человека зафиксировали в 20 районах области
Наталья Меркулова
Поделиться:
Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей. Фото: Ольга СУПОНЕВАБолее 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей. Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи нападения клещей на людей. С начала весенне-летнего период в 20 районах региона в больницы обратились уже 1123 человек, пострадавших от их укусов. 489 из них дети.

При этом специалисты регионального Управления Роспотребнадзора сообщают, что количество обращений снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

- Заболеваний, передающихся клещами, в регионе не зарегистрировано. В рамках мониторинга инфицированности клещей исследовано 1123 насекомых, снятых с людей. Возбудители боррелиоза найдены в 15% случаев от общего числа исследованных, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей
В Орле подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Орловец, подбивший подростков на кражу, отправится в колонию
В Орловской области резко увеличилось число жалоб на коллекторов
Выходные в Орловской области ожидаются жаркими и дождливыми
Орловская «Гамма» выплатила свои работникам долг в 10 миллионов рублей
Закон принят: в Орле объединят должность главы администрации и мэра
В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту
За сутки в Орловской области сгорели два «Фольксвагена» и «Рено»
26 июня: в Орловской области от коронавируса умерли еще три человека
Полицейские задержали в Орле мужчин, ограбивших девушку на автомойке
Самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью признано приложение Сбербанк Онлайн
Выпускные вечера в Орловской области пройдут в онлайн-формате
В Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничестве