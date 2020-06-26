В Орле подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:49:08+03:00

Победители представят область на межрегиональном этапа в городе Иваново

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В Орле подвели итоги регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Победители представят область на межрегиональном этапа в городе Иваново.

На конкурсе были представлены как индивидуальные проекты и достижения педагогов, так и коллективные разработки.

В номинации «Лучшая программа духовно -нравственного и гражданско -патриотического воспитания детей и молодежи» победителем признали работу методиста Светланы Берешевой из школы №5 в Ливнах. Она заняла первое место и получила диплом Лауреата II степени.

Второе место занял проект «Орловский доброволец» Евгения Кружкова, воспитателя Орловского реставрационно-строительного техникума. Третьим стал учитель истории и обществознания Александр Лыков с проектом «Дорогой отцов».

В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам ОРКСЭ и ОДНКНР» третье место заняла учитель Злынской СОШ из Болховского района Марина Яровых.

- Лучшими на конкурсе признали коллективные проекты детского сада № 84 города Орла и Орловской детской хоровой школы, - рассказали «КП» в региональном Институте развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU