Орловец, подбивший подростков на кражу, отправится в колонию
В Орле перед судом предстал местный житель, организовавший преступную группу и кражу. Мужчина вовлек в свой план двух подростков, с помощью которых и обчистил квартиру в Заводском районе города.
Летом 2017 года орловец дал мальчишкам наводку, где, когда и что можно украсть. Те пробрались в квартиру, пока хозяев не было дома, и стащили вещи. Затем предводитель помог им продать похищенное и поделил деньги. В общей сумме банде удалось заполучить 158 тысяч 800 рублей.
На суде организатор преступления полностью признал свою вину.
- Судом назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU