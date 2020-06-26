Орловец, подбивший подростков на кражу, отправится в колонию

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:59:06+03:00

С помощью несовершеннолетних мужчина получил почти 160 тысяч рублей из чужой квартиры

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В Орле перед судом предстал местный житель, организовавший преступную группу и кражу. Мужчина вовлек в свой план двух подростков, с помощью которых и обчистил квартиру в Заводском районе города.

Летом 2017 года орловец дал мальчишкам наводку, где, когда и что можно украсть. Те пробрались в квартиру, пока хозяев не было дома, и стащили вещи. Затем предводитель помог им продать похищенное и поделил деньги. В общей сумме банде удалось заполучить 158 тысяч 800 рублей.

На суде организатор преступления полностью признал свою вину.

- Судом назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU