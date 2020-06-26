В Орловской области резко увеличилось число жалоб на коллекторов

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:18:21+03:00

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В 2020 году в Орловской области на 88 % увеличилось число жалоб на коллекторов по сравнению с предыдущим годом. Жители региона жалуются на ежедневные звонки, письма и запугивание.

Более 80 человек, задолжавших банкам, обратились к судебным приставам, чтобы те защитили их от порой неадекватного поведения коллекторских агентств.

- При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторских организаций гражданам необходимо записать телефонные переговоры и голосовых сообщений, сделать фото- и видео- фиксации или иными доступными способами, подтверждающими нарушение их прав, - сообщает пресс-служба Управление ФССП России по Орловской области.

Напомним, согласно действующему законодательству обращение коллекторов к должнику возможно только в строго установленные часы – 8 утра до 10 вечера по будням и с 9 до 20 часов в выходные и праздники.

Оговаривается и количество допустимых встреч, звонков, писем. Так, коллектор может позвонить не более 2 раз в неделю и 8 раз в месяц, а устроить личную встречу только один раз в неделю.

Если эти правила не соблюдаются, то орловцев просят сообщить по телефону (4862) 72-52-80 или в Управление ФССП России по адресу улица Авиационная, дом 5.

ИСТОЧНИК KP.RU