26 Июнь 2020 2020-06-26T13:16:58+03:00

Орловская «Гамма» выплатила свои работникам долг в 10 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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После вмешательства прокуратуры Орловской области и возбуждении дела об административном правонарушении сотрудникам ОАО «Гамма» выплатили долги по зарплате. Сумма оказалась немаленькой - свыше 10 млн рублей перед 463 работниками.

Такой колоссальный долг предприятия успел накопиться всего за полтора месяца – апрель и частично май 2020 года. Сейчас он погашен, но расчет по заработной плате в общей сумме 3,2 млн рублей за май перед 169 работниками тоже пока не завершен.

- В случае невыплаты указанной суммы до 1 июля на предприятии может сформироваться просроченная задолженность по заработной плате. Генеральному директору предприятия внесли предостережение о недопустимости задержки заработной платы. Вопрос полного расчета с работниками остается на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU