В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту
В четверг, 25 июня, на озере «Светлая жизнь» в Орле прошли соревнования водно-моторному спорту среди инспекторов ГИМС и спасателей. Участники водных баталий устроили зрелищные гонки со в скоростными маневрами на катерах, гидроциклах и моторных лодках.
В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Не обошлась командная эстафета и без проверки теоретических знаний по спасению утопающего и первой медицинской помощи.
В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В скоростной гонке на мотолодках лучшим стал замначальника Центра ГИМС Владимир Зудин, а в скоростном маневрировании на мотолодках -спасатель-моторист поисково-спасательной службы Александр Марочкин.
На озере «Светлая жизнь» в Орле прошли соревнования водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
По итогам соревнований первое общекомандное место занял Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области.
- Умение управлять быстроходным катером – неотъемлемая часть работы инспекторов ГИМС. Ведь зачастую им приходится пресекать нарушения правил плавания со стороны судоводителей, и иногда здесь не обойтись без настоящей погони. Подобные соревнования необходимы для отработки практических навыков и совершенствования подготовки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU