26 Июнь 2020 2020-06-26T12:33:16+03:00

В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Инспекторы ГИМС и спасатели утроили гонки на гидроциклах на озере «Светлая жизнь»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июня, на озере «Светлая жизнь» в Орле прошли соревнования водно-моторному спорту среди инспекторов ГИМС и спасателей. Участники водных баталий устроили зрелищные гонки со в скоростными маневрами на катерах, гидроциклах и моторных лодках.

В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Не обошлась командная эстафета и без проверки теоретических знаний по спасению утопающего и первой медицинской помощи.

В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В скоростной гонке на мотолодках лучшим стал замначальника Центра ГИМС Владимир Зудин, а в скоростном маневрировании на мотолодках -спасатель-моторист поисково-спасательной службы Александр Марочкин.

На озере «Светлая жизнь» в Орле прошли соревнования водно-моторному спорту. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

По итогам соревнований первое общекомандное место занял Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области.

- Умение управлять быстроходным катером – неотъемлемая часть работы инспекторов ГИМС. Ведь зачастую им приходится пресекать нарушения правил плавания со стороны судоводителей, и иногда здесь не обойтись без настоящей погони. Подобные соревнования необходимы для отработки практических навыков и совершенствования подготовки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU