26 Июнь 2020 2020-06-26T11:45:22+03:00

За сутки в Орловской области сгорели два «Фольксвагена» и «Рено» Фото: Архив "КП"

Один из случаев произошел на Карачевском шоссе в облцентре

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В четверг, 25 июня, в Орловской области сгорели три иномарки – одна во Мценске и две в областном центре. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

Первой загорелся автомобиль на улице Ленина во Мценске. «Фольксваген Тигуан» охватил огонь из моторного отсека, который затем полностью выгорел. Инцидент произошел в 11.45.

Затем, в районе двух часов дня, на улице Андрианова в городе Орле пострадал еще один «Фольксваген». Рядом с ним загорелся строительный мусор. В результате автомобиль получил термические повреждения.

Уже вечером, в 21:13, на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании «Рено Премиум» автомобиля на Карачевском шоссе в Орле. Огонь охватил кабину автомобиля.

- В результате пожара кабина полностью выгорела. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU