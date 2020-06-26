26 Июнь 2020 2020-06-26T11:24:27+03:00

26 июня: в Орловской области от коронавируса умерли еще три человека

Общее число заболевших COVID-19 достигло уже 4 тысяч 358

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Сегодня, 26 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил еще три летальных исхода от коронавируса в Орловской области. Таким образом, заболевание унесло жизни уже 54 человек.

Общее число заразившихся в регионе коронавирусом достигло 4358. За последние сутки было выявлено 40 новых случаев.

Общее число заразившихся в регионе коронавирусом достигло 4358. За последние сутки было выявлено 40 новых случаев.

Излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 620 человек.

Напоминаем, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Андрей Клычков продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU