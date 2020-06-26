26 июня: в Орловской области от коронавируса умерли еще три человека
Сегодня, 26 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил еще три летальных исхода от коронавируса в Орловской области. Таким образом, заболевание унесло жизни уже 54 человек.
Общее число заразившихся в регионе коронавирусом достигло 4358. За последние сутки было выявлено 40 новых случаев.
Общее число заразившихся в регионе коронавирусом достигло 4358. За последние сутки было выявлено 40 новых случаев.
Излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 620 человек.
Напоминаем, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Андрей Клычков продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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