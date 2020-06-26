Полицейские задержали в Орле мужчин, ограбивших девушку на автомойке

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:04:03+03:00

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Сотрудники уголовного розыска нашли грабителей, напавших ночью на автомойке на девушку. Молодые люди подошли к ней на заправке и начали приставать. Сначала они предложили ей вызвать такси, а потом подкараулили за углом и отобрали телефон.

Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. Как вскоре выяснили полицейские, 32-летний и 23-летний мужчины уже были ранее судимы. Заполучив телефон, один из них его продал. В настоящее время мобильник изъят.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU