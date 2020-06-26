Выпускные вечера в Орловской области пройдут в онлайн-формате

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:57:04+03:00

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В этом году выпускные вечера для школьников пройдут за монитором компьютеров. В Орловской области для 3 тысяч 577 выпускников подготовили праздничную концертную программу «Выпускная PARTY в ONLINE-формате».

В официальной группе проекта в соцсетях 27 июня запустят видеотреки, концертный марафон и поздравления от Президента РФ Владимира Путина, Министра просвещения Сергея Кравцова.

В 12 часов дня орловских выпускников поздравят губернатор Орловской области Андрей Клычков, Герой России летчик-космонавт Александр Мисуркин, представители общественных организаций и педагоги.

- Кроме того, выпускники смогут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию, посмотреть увлекательные видеотреки и праздничную концертную программу, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Официальная площадка праздника в нашем регионе - группа «Выпускная PARTY в ONLINE-формате» (https://vk.com/vypusk2020orel).

ИСТОЧНИК KP.RU