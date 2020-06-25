Во время досмотра орловец попытался избавиться от наркотиков

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:08:43+03:00

Во время досмотра орловец попытался избавиться от свертка с наркотиками Фото: Архив "КП"

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В Орле полицейские задержали 34-летнего мужчину, хранившего у себя наркотики. Во время личного досмотра он попытался избавиться от полимерного свертка, но оперативники это вовремя заметили.

Сверток изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты Экспертно-криминалистического центра подтвердили – это синтетическое наркотическое вещество массой 0,33 грамма.

- В отношении мужчины Отделом возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU