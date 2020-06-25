2020-06-25T16:23:52+03:00
Общество

В Орле могут объединить должность главы администрации и мэра

Претендента на пост планируют избирать по результатам конкурса
Наталья Меркулова
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В Орле могут объединить должность главы администрации и мэра. Фото: пресс-служба облсоветаВ Орле могут объединить должность главы администрации и мэра. Фото: пресс-служба облсовета
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Во вторник, 23 июня, в облсовете состоялось внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению. В центре внимания депутатов оказались предстоящие выборы руководства Орла.

Губернатор региона Андрей Клычков внес проект закона, согласно которому должность главы городской администрации могут соединить и выбрать по результатам конкурсного отбора.

- При этом глава муниципального образования, как высшее должностное лицо, наделяется всей полнотой решения вопросов и как лицо, возглавляющее исполнительный орган муниципального образования, - говорит Светлана Зоць, замруководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

Кроме того, согласного новому законопроекту глава администрации (он же мэр) будет подотчетен населению.

Пока за нововведения в первом чтении и во втором чтении «за» проголосовали три депутата, а воздержались — два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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