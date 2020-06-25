В Орле могут объединить должность главы администрации и мэра
Во вторник, 23 июня, в облсовете состоялось внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению. В центре внимания депутатов оказались предстоящие выборы руководства Орла.
Губернатор региона Андрей Клычков внес проект закона, согласно которому должность главы городской администрации могут соединить и выбрать по результатам конкурсного отбора.
- При этом глава муниципального образования, как высшее должностное лицо, наделяется всей полнотой решения вопросов и как лицо, возглавляющее исполнительный орган муниципального образования, - говорит Светлана Зоць, замруководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.
Кроме того, согласного новому законопроекту глава администрации (он же мэр) будет подотчетен населению.
Пока за нововведения в первом чтении и во втором чтении «за» проголосовали три депутата, а воздержались — два.
ИСТОЧНИК KP.RU