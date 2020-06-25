Орловец выехал на встречку и учинил двойное ДТП в Ливнах
В среду, 24 июня, в Ливнах 21-летний водитель учинил двойное ДТП и повредил несколько машин. Инцидент произошел в 14:20.
Молодой человек за рублем «ВАЗ 21099» ехал в сторону улицы Мира и на перекрестке вылетел на встречную полосу. Избежать столкновения со встречным «Рено Логан», а затем с припаркованным автомобилем «ВАЗ 21124» не удалось.
- В 17:30 из Ливенской ЦРБ поступило сообщение, что за медицинской помощью обратились 44-летний водитель и пассажир «Рено Логан». После медицинского осмотра они были отпущены домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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