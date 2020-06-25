25 Июнь 2020 2020-06-25T13:28:23+03:00

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В Орле 12 отремонтированных дворов успешно прошли приемку. Всего же в этом году запланирован ремонт 67 дворовых территорий.

Среди прошедших процедуру приемки комиссией и жителями оказали дворы в районе дома №88 на набережной Дубровинского, дома №12 по улице Фомина, переулках Гористый (14) и Комсомольский (24), Старо-Московской улице (4), Планерной (52), Игнатова (35), Матвеева (33), а также домов 137,139, 249 и 356 по Комсомольской улице.

- Сейчас работы идут в 30 дворах. Из них пять полностью заасфальтированы и готовятся к сдаче. Это улицы Советская (11), Спивака (16а и 18а) Салтыкова-Щедрина (37а) и переулок Ягодный (13). Асфальтовое покрытие на трех из этих объектов успешно прошло лабораторные испытания, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU