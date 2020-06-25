2020-06-25T12:59:11+03:00
Происшествия

В Орле на «Чайке» иномарка протаранила мотоциклиста

24 июня в Заводском районе города произошло тройное ДТП
Наталья Меркулова
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В Орле на «Чайке» иномарка протаранила мотоциклиста. Фото Госавтоинспекции Орловской областиВ Орле на «Чайке» иномарка протаранила мотоциклиста. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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Вчера, 24 июня, в Заводском районе города произошло тройное ДТП с участием двух иномарок и одного мотоциклиста. Последнему после аварии понадобилась срочная медицинская помощь.

Инцидент произошел в 21:20 на «Чайке» возле дома №53 по Комсомольской улице. Автомобиль «Фольксваген» выезжал с прилегающей территории и врезался 31-летнего мужчину на мотоцикле «Хонда СВ-600». Затем иномарка врезалась в «Рено Логан», который ехал во встречном направлении.

- В 23:50 от диспетчера скорой медицинской помощи поступила информация о том, что водителю мотоцикла оказали разовую медицинскую помощь. Сегодня в районе четырех часов утра мотоциклист самостоятельно обратился в больницу Семашко. После осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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