В Орле на «Чайке» иномарка протаранила мотоциклиста
Вчера, 24 июня, в Заводском районе города произошло тройное ДТП с участием двух иномарок и одного мотоциклиста. Последнему после аварии понадобилась срочная медицинская помощь.
Инцидент произошел в 21:20 на «Чайке» возле дома №53 по Комсомольской улице. Автомобиль «Фольксваген» выезжал с прилегающей территории и врезался 31-летнего мужчину на мотоцикле «Хонда СВ-600». Затем иномарка врезалась в «Рено Логан», который ехал во встречном направлении.
- В 23:50 от диспетчера скорой медицинской помощи поступила информация о том, что водителю мотоцикла оказали разовую медицинскую помощь. Сегодня в районе четырех часов утра мотоциклист самостоятельно обратился в больницу Семашко. После осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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