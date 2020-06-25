2020-06-25T12:44:29+03:00
Общество

В Орловской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Свой выбор можно сделать с 25 июня по 1 июля
Наталья Меркулова
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В Орловской области стартовало голосование по поправкам в КонституциюВ Орловской области стартовало голосование по поправкам в КонституциюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 25 июня, в Орловской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Свой выбор можно будет сделать до 1 июля включительно на 723 избирательных участках.

В этом году общероссийское голосование пройдет с жестким соблюдением санитарно-эпидемиологических правил из-за коронавируса. Для голосования рядом со стационарными участками в Орловской области оборудуют 60 площадок на открытом воздухе. Кроме того, в 1 тысячи 141 населенном пункте организуют выездное голосование.

- Областным избиркомом также разрешено в период с 25 по 30 июня 2020 года с 8 до 22 часов организовывать голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), - пояснили «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии Орловской области.

Всего в списках участников голосования в этом году включили более 626 тысяч орловцев. Желающим проголосовать обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Узнать, где находится участок для голосования, можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России (раздел «Цифровые сервисы»), на портале «Госуслуги» и по бесплатному номеру Информационно-справочного центра ЦИК России — 8 800 200 00 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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