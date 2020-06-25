2020-06-25T11:07:26+03:00
Общество

Орловцам напомнили, что делать с подозрительными бесхозными вещами на вокзале

Публикуем полезные номера телефонов транспортной полиции
Меркулова
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Орловцам напомнили, что делать с подозрительными бесхозными вещами на вокзале и в поездеОрловцам напомнили, что делать с подозрительными бесхозными вещами на вокзале и в поездеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям и гостям Орловской области о мерах безопасности на железнодорожных станциях и в поездах, призывают быть бдительными. Очевидцев преступлений и тех, кто обнаружил бесхозные вещи, призывают незамедлительно обратиться в линейный отдел МВД России.

Орловцам в первую очередь рекомендуют сообщить о случившемся проводнику или начальнику поезда, которые затем вызовут наряд полиции на ближайшей станции.

Если происшествие случилось на территории вокзала, то можно обраться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Орел по телефону 8 (4862) 73-56-58. Работает она круглосуточно.

- Своевременное обращение за помощью позволит восстановить Ваши законные права, - подчеркнул подполковник внутренней службы Роман Музалевский, замначальника линейного отдела МВД России на станции Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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