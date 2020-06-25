Орловцам напомнили, что делать с подозрительными бесхозными вещами на вокзале
Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям и гостям Орловской области о мерах безопасности на железнодорожных станциях и в поездах, призывают быть бдительными. Очевидцев преступлений и тех, кто обнаружил бесхозные вещи, призывают незамедлительно обратиться в линейный отдел МВД России.
Орловцам в первую очередь рекомендуют сообщить о случившемся проводнику или начальнику поезда, которые затем вызовут наряд полиции на ближайшей станции.
Если происшествие случилось на территории вокзала, то можно обраться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Орел по телефону 8 (4862) 73-56-58. Работает она круглосуточно.
- Своевременное обращение за помощью позволит восстановить Ваши законные права, - подчеркнул подполковник внутренней службы Роман Музалевский, замначальника линейного отдела МВД России на станции Орел.
ИСТОЧНИК KP.RU