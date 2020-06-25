25 Июнь 2020 2020-06-25T10:15:32+03:00

В аварии между двумя иномарками в Орле пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области.

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В среду, 24 июня, на Московском шоссе в районе дома №17 не разъехались две иномарки. В итоге телесные повреждения получила маленькая пассажирка одного из автомобилей.

Инцидент произошел 8:55 утра. 29-летний мужчина без прав ехал на «Дэу-Нексия» в сторону Паровозной улицы и нарушил пункт 8.5 ПДД РФ (Начало движения, маневрирование).

Перед поворотом налево он не занял крайнее положение на проезжей части и врезался в «Ауди». Та в этот момент ехала в попутном направлении слева.

- Во время ДТП в автомобиле «Дэу Нексия» находилась 13-летняя девочка-пассажирка. Она была пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье слева. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ДОКБ. После оказания помощи девочку отпустили домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU