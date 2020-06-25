24 июня в Орловской области горел жилой дом

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:51:28+03:00

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В среду, 24 июня, в деревне Васильевка Должанского района вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов вечером, в районе половины седьмого.

Пожарным удалось отстоять от пламени внутренние помещения дома, одна сильно пострадала деревянная веранда и выгорела деревянная летняя кухня. Кроме того, в доме выгорела кровля.

- В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU