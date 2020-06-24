В Орле отметили 75-летие Парада Победы
Сегодня, 24 июня, Орел присоединился к празднованию Парада Победы. Ровно 75 лет назад еще совсем молодые фронтовики, участники Великой Отечественной войны торжественно пошли по Красной площади в Москве.
В областном центре в ознаменование праздничного события вдоль площади Мира торжественным маршем прошли военнослужащие Орловского территориального гарнизона. Затем участники мероприятия возложили цветы к постаменту у Вечного огня, к братской могиле героев-танкистов и памятнику маршалу Советского Союза Баграмяну.
Ярким моментом праздника стали взмывшие в орловское небо белые голуби в память о тех, ценой чьих сил и жизней досталась нашему народу свобода. Затем, ровно в 12 часов дня, над городом разнесся колокольный звон и гул сирен, возвестивших о Победе.
- Вечером Орел присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы». С крыш театра им. Тургенева и ТМК «ГРИНН» в небо запустят световую проекцию. Начало в 21.50, - напоминает пресс-служба администрации Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU