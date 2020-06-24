2020-06-24T14:59:39+03:00
Общество

В Орле отметили 75-летие Парада Победы

Память героев почтили торжественным маршем, цветами и звоном колоколов
Наталья Меркулова
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В Орле отметили 75-летие Парада Победы. Фото пресс-службы губернатора Орловской областиВ Орле отметили 75-летие Парада Победы. Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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Сегодня, 24 июня, Орел присоединился к празднованию Парада Победы. Ровно 75 лет назад еще совсем молодые фронтовики, участники Великой Отечественной войны торжественно пошли по Красной площади в Москве.

В областном центре в ознаменование праздничного события вдоль площади Мира торжественным маршем прошли военнослужащие Орловского территориального гарнизона. Затем участники мероприятия возложили цветы к постаменту у Вечного огня, к братской могиле героев-танкистов и памятнику маршалу Советского Союза Баграмяну.

Ярким моментом праздника стали взмывшие в орловское небо белые голуби в память о тех, ценой чьих сил и жизней досталась нашему народу свобода. Затем, ровно в 12 часов дня, над городом разнесся колокольный звон и гул сирен, возвестивших о Победе.

- Вечером Орел присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы». С крыш театра им. Тургенева и ТМК «ГРИНН» в небо запустят световую проекцию. Начало в 21.50, - напоминает пресс-служба администрации Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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