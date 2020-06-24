2020-06-24T09:47:02+03:00
Происшествия

Оба в больнице: в Орловской области 16-летний мотоциклист сбил подростка

Авария произошла в Глазуновском районе
Наталья Меркулова
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В Глазуновском районе 16-летний мотоциклист сбил подростка. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиВ Глазуновском районе 16-летний мотоциклист сбил подростка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Во вторник, 23 июня, на 16 километре автодороги Глазуновка-Степная в Глазуновском районе в ДТП пострадали два подростка. Аварию учинил мотоциклист без водительских прав.

Инцидент произошел в 10 часов вечера. 16-летний парень ехал в сторону поселка Глазуновка. В это время по левой стороне дороги шел почти его сверстник – 15-летний пешеход. Вовремя затормозить у мотоциклиста не получилось.

- В результате ДТП пешеход и водитель мотоцикла получили телесные повреждения. Скорой медицинской помощью они были доставлены в Глазуновскую ЦРБ, а затем перевезены и госпитализированы НКМЦ им Зинаиды Круглой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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