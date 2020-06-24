В Орловской области 65 детей-сирот смогли обрести семьи в 2020 году

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:15:45+03:00

В Департаменте соцзащиты рассказали, как обстоит дело с детьми, оставшимися без родителей

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Во вторник, 23 июня, руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина подвела первые итоги по устройству детей-сирот в приемные и опекунские семьи с начала 2020 года. По ее данным, количество сирот в регионе продолжает сокращаться.

В этом году семьи обрели уже 65 детей. Из общего числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сейчас находится 1492 ребенка.

- В настоящее время в Орловской области насчитывается 1821 ребенок, оставшийся без попечения родителей, что на 9% меньше, чем на 1 января 2019 года. Из-за сокращения числа сирот с 2012 года прекратили функционировать 7 детских домов, - пояснили Ирина Гаврилина.

Напомним, на данный момент в регионе действуют семь организаций для детей-сирот: дошкольный детский дом, две школы-интерната, специальная (коррекционная) школа-интернат, специализированный дом ребенка, дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками и дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Для тех, кто хочет и готов взять ребенка в свою семью в Орловской области продолжает работать сайт «Путь домой» http://deti.orel-region.ru/. Здесь размещено более 300 видео-паспортов детей, которым нужны родители.

ИСТОЧНИК KP.RU