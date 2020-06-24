2020-06-24T09:15:45+03:00
Общество

В Орловской области 65 детей-сирот смогли обрести семьи в 2020 году

В Департаменте соцзащиты рассказали, как обстоит дело с детьми, оставшимися без родителей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 июня, руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина подвела первые итоги по устройству детей-сирот в приемные и опекунские семьи с начала 2020 года. По ее данным, количество сирот в регионе продолжает сокращаться.

В этом году семьи обрели уже 65 детей. Из общего числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сейчас находится 1492 ребенка.

- В настоящее время в Орловской области насчитывается 1821 ребенок, оставшийся без попечения родителей, что на 9% меньше, чем на 1 января 2019 года. Из-за сокращения числа сирот с 2012 года прекратили функционировать 7 детских домов, - пояснили Ирина Гаврилина.

Напомним, на данный момент в регионе действуют семь организаций для детей-сирот: дошкольный детский дом, две школы-интерната, специальная (коррекционная) школа-интернат, специализированный дом ребенка, дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками и дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Для тех, кто хочет и готов взять ребенка в свою семью в Орловской области продолжает работать сайт «Путь домой» http://deti.orel-region.ru/. Здесь размещено более 300 видео-паспортов детей, которым нужны родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле отметили 75-летие Парада Победы
Оба в больнице: в Орловской области 16-летний мотоциклист сбил подростка
В Орловской области 65 детей-сирот смогли обрести семьи в 2020 году
На голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территории
Ушел из жизни известный орловский художник Николай Силаев
Орловец уснул в квартире соседа и остался без ноутбука и мобильника
В Орле увековечат имя общественника Рафаила Исламгазина
Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями и аудиокнигами о войне
В Орловской области для больных коронавирусом свободны 187 коек
Более 11 тысяч орловцев подали заявления о голосовании по месту нахождения
В Орле подняли вопрос о строительстве спортивного центра для боксеров
174 аварийных дома в Орле требуют расселения
Орловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-формате
Общественные слушания по строительству дороги в Орле перенесли
23 июня: в Орловской области выписались из больниц 189 человек, излечившихся от коронавируса
24 июня в Орле загудят сирены оповещения
В орловской деревне в собственном доме сгорел 62-летний мужчина
В Орловской области обнаружили еще 50 новых семейных очагов COVID-19
В Орле парень украл у девушки телефон, а потом помогал его искать
У 70 орловцев нашли антитела к коронавирусу
В Орле под суд пойдет женщина, обворовывавшая пенсионерок возле аптек
Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ