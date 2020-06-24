Ушел из жизни известный орловский художник Николай Силаев

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:13:01+03:00

Николая Яковлевича не стало в 68 лет

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22 июня в Орле после продолжительной болезни умер известный орловский художник, график Николай Яковлевич Силаев. Мастера не стало на 69-м году жизни.

Долгие годы Николай Силаев был председателем Орловской организации Союза художников. Его работы выставлялись не только в российских музеях, но и за рубежом. С 1977 года у художника состоялось более 50 персональных выставок.

За вклад в культуру Орловщины и профессионализм Николай Силаев было присвоено звание Заслуженного художника Российской Федерации. Он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, бронзовой медали Академии художеств РФ, а также Золотой и Серебряной медали Союза художников России.

- Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил! Страшная весть о смерти Николая Яковлевича стала большим прискорбием для его бывших учеников, друзей, коллег по работе. Он был человеком необыкновенного вкуса, блистательным живописцем, знатоком изобразительного искусства. Не дающий спуску ни себе, ни другим, он ни на минуту не позволял себе отступать от правды, какой бы горькой она ни была. Николай Яковлевич навсегда останется в нашей памяти талантливым художников, верным другом и глубоко порядочным человеком, - говорят члены Орловской региональной организации ВТОО "Союз художников России".

Прощание с художником состоится 24 июня по адресу: Наугорское шоссе 17Б, Зал прощания №1 с 12-13 часов.

Редакция «КП-Орел» приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Яковлевича.

СПРАВОЧНО

Николай Силаев родился 22 декабря 1951 года в селе Новополево Глазуновского района Орловской области. Окончил художественно-графического факультета ОГПИ (ныне ОГУ им. Тургенева) и отделение монументально-декоративной живописи Харьковского художественно-промышленного института.

Член Союза художников с 1980 года. В 1988-1990 годах – председатель Орловской организации Союза художников.

ИСТОЧНИК KP.RU