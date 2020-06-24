2020-06-24T08:13:01+03:00
Звезды

Ушел из жизни известный орловский художник Николай Силаев

Николая Яковлевича не стало в 68 лет
Наталья Меркулова
Поделиться:
Ушел из жизни известный орловский художник Николай Силаев. Фото: Портал Орловской областиУшел из жизни известный орловский художник Николай Силаев. Фото: Портал Орловской области
Изменить размер текста:

22 июня в Орле после продолжительной болезни умер известный орловский художник, график Николай Яковлевич Силаев. Мастера не стало на 69-м году жизни.

Долгие годы Николай Силаев был председателем Орловской организации Союза художников. Его работы выставлялись не только в российских музеях, но и за рубежом. С 1977 года у художника состоялось более 50 персональных выставок.

За вклад в культуру Орловщины и профессионализм Николай Силаев было присвоено звание Заслуженного художника Российской Федерации. Он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, бронзовой медали Академии художеств РФ, а также Золотой и Серебряной медали Союза художников России.

- Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил! Страшная весть о смерти Николая Яковлевича стала большим прискорбием для его бывших учеников, друзей, коллег по работе. Он был человеком необыкновенного вкуса, блистательным живописцем, знатоком изобразительного искусства. Не дающий спуску ни себе, ни другим, он ни на минуту не позволял себе отступать от правды, какой бы горькой она ни была. Николай Яковлевич навсегда останется в нашей памяти талантливым художников, верным другом и глубоко порядочным человеком, - говорят члены Орловской региональной организации ВТОО "Союз художников России".

Прощание с художником состоится 24 июня по адресу: Наугорское шоссе 17Б, Зал прощания №1 с 12-13 часов.

Редакция «КП-Орел» приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Яковлевича.

СПРАВОЧНО

Николай Силаев родился 22 декабря 1951 года в селе Новополево Глазуновского района Орловской области. Окончил художественно-графического факультета ОГПИ (ныне ОГУ им. Тургенева) и отделение монументально-декоративной живописи Харьковского художественно-промышленного института.

Член Союза художников с 1980 года. В 1988-1990 годах – председатель Орловской организации Союза художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территории
Ушел из жизни известный орловский художник Николай Силаев
Орловец уснул в квартире соседа и остался без ноутбука и мобильника
В Орле увековечат имя общественника Рафаила Исламгазина
Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями и аудиокнигами о войне
В Орловской области для больных коронавирусом свободны 187 коек
Более 11 тысяч орловцев подали заявления о голосовании по месту нахождения
В Орле подняли вопрос о строительстве спортивного центра для боксеров
174 аварийных дома в Орле требуют расселения
Орловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-формате
Общественные слушания по строительству дороги в Орле перенесли
23 июня: в Орловской области выписались из больниц 189 человек, излечившихся от коронавируса
24 июня в Орле загудят сирены оповещения
В орловской деревне в собственном доме сгорел 62-летний мужчина
В Орловской области обнаружили еще 50 новых семейных очагов COVID-19
В Орле парень украл у девушки телефон, а потом помогал его искать
У 70 орловцев нашли антитела к коронавирусу
В Орле под суд пойдет женщина, обворовывавшая пенсионерок возле аптек
Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ