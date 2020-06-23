23 Июнь 2020 2020-06-23T17:25:18+03:00

Орловец уснул в квартире соседа и остался без ноутбука и мобильника Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Орле мужчина заглянул в гости к соседскому квартиранту и в итоге не досчитался в собственном доме ноутбука и мобильника. После застолья он заснул, чем и воспользовался воришка.

25-летний парень, тот самый квартирант, дождался, когда собутыльник уснет и поспешил к нему в квартиру. Дверь оказалась не заперта. Тогда он спокойно зашел, взял чужие гаджеты на общую сумму 44 тысячи рублей и пошел их продавать. Телефон парень сдал в ломбард, а ноутбук продал двум случайным прохожим.

- В настоящее время полицейские изъяли похищенный мобильник, местонахождение ноутбука устанавливается. В отношении молодого человека, жителя Верховского района, возбуждено уголовное дело. Он уже взят под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU