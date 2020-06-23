2020-06-23T16:08:14+03:00
Общество

Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями и аудиокнигами о войне

Читайте о том, какие события ждут жителей областного центра 24 июня
Наталья Меркулова
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Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями и аудиокнигами о войнеОрловцам бесплатно раздадут диски с песнями и аудиокнигами о войнеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра, 24 июня, в Орле вновь почтят память участников Великой Отечественной войны. Парада Победы и больших массовых мероприятий не будет, но в ряде патриотических акция все же можно поучаствовать.

С 11 до 18 часов в сквере Танкистов и на площади Ленина в городе Орле волонтеры будет бесплатно раздавать компакт-диски с песнями военных лет и аудиокнигами о войне. Узнать волонтеров будет несложно: на них будет плащ-палатка, пилотка и вещевой мешок.

Ровно в 12 часов, после завершения торжественного шествия войск Орловского территориального гарнизона и возложения цветов в сквере Танкистов, в Орле загудят сирены экстренного оповещения, городского общественного транспорта, поездов, зазвенят колокола церквей и соборов.

Таким образом наш регион присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы». Продлится акция всего одну минуту. Жителей региона просят не пугаться электросирен и сохранять спокойствие.

В 21.50 небо над Орлом озарит световая проекция. Увидеть ее можно будет сразу из нескольких точек города. Одну из световых проекций зажгут с крыши театра имена Тургенева, а другую с ТМК «ГРИНН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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