2020-06-23T15:41:27+03:00
Общество

В Орловской области для больных коронавирусом свободны 187 коек

Иван Залогин: «Ситуация с коечным фондом в регионе стабильная»
Наталья Меркулова
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Иван Залогин: «Ситуация с коечным фондом в регионе стабильная». Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиИван Залогин: «Ситуация с коечным фондом в регионе стабильная». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Сегодня, 23 июня, в ходе онлайн-брифинга с журналистами руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о ситуации с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

По словам Ивана Александровича, на данный момент ситуация с коечным фондом в регионе стабильная. Из уже развернутых 967 коек свободными остаются 187.

- Кроме того, в регионе разработаны резервные схемы на случай осложнения ситуации. В частности, по развертыванию дополнительных коек на территории больницы Семашко, - пояснил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

Что же касается нехватки медиков, работающих в ковидных отделениях, то Иван Залогин пояснил, любой врач, после 36 часового обучающего курса, может работать с коронавирусными пациентами.

На данный момент к работе в больницах привлекли около 80 волонтеров, готовы в регионе принять анестезиологов и инфекционистов из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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