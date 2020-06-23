2020-06-23T15:09:28+03:00
Общество

Более 11 тысяч орловцев подали заявления о голосовании по месту нахождения

Прием заявлений проходил 5 по 21 июня
Наталья Меркулова
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Более 11 тысяч орловцев подали заявления о голосовании по месту нахожденияБолее 11 тысяч орловцев подали заявления о голосовании по месту нахождения
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21 июня в Орловской области завершился прием заявлений от жителей региона, которые решили принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию по месту своего фактического нахождения. Воспользовались такой возможностью 11 тысяч 367 человек.

Прием заявлений проходил в 30 территориальных и 723 участковых избиркомах, а также 25 многофункциональных центрах и на портале «Госуслуги» с 5 по 25 июня.

- Большинство заявлений было подано через участковые комиссии. Единым порталом государственных услуг для подачи заявлений воспользовались 4 тысячи 694. Напомним, основной день голосования - 1 июля. Проголосовать также можно с 25 по 30 июня, - сообщили «КП» в Избирательной комиссии Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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