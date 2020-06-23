2020-06-23T14:30:24+03:00
Спорт

В Орле подняли вопрос о строительстве спортивного центра для боксеров

Руководство Федерации бокса выступило с предложением профинансировать проект
Наталья Меркулова
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Встреча Андрея Клычкова с руководством Федерации бокса России. Фото: пресс-служба гуребнатора Орловской областиВстреча Андрея Клычкова с руководством Федерации бокса России. Фото: пресс-служба гуребнатора Орловской области
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Накануне, 22 июня, в Орле состоялась встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с руководством Федерации бокса России. В центре внимания оказалось развитие силового спорта в нашем регионе.

Генеральным секретарем Федерации бокса России Умар Кремлев поднял вопрос о строительстве специализированного спортивного центра для боксеров в Орловской области. По его мнению, региону необходима профессиональная подготовка спортсменов.

- В центре будут тренироваться талантливые ребята, которые впоследствии смогут представлять Орловскую область на всероссийских соревнованиях. У лучших будет возможность войти в сборную России по боксу, - подчеркнул Умар Кремлев.

Финансирование проекта Федерации бокса России готова взять на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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