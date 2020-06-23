174 аварийных дома в Орле требуют расселения

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:50:42+03:00

На переселение 7 тысяч человек требуется порядка 2,5 миллиардов рублей

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Мэр Орла Василий Новиков подвел итоги работы за 2019 год по проблеме аварийных домов и расселения их жильцов. Сейчас в них проживают 7 тысяч человек.

На данный момент в городе 174 аварийных дома, из них 13 признаны аварийными в 2019 году. Чтобы пересилить людей в безопасное и благоустроенное жилье необходимо порядка 2,5 миллиардов рублей.

Пока надежды городской администрации по расселению сходятся на программе «Ответственный застройщик», по которой 10% общей площади жилья передается муниципалитету и федеральные программы.

- В 2019 году по программе «Ответственный застройщик» 12 квартир были переданы людям, ожидавшим расселения. Еще 19 было предоставлено на условиях социального найма, а 31 собственник получил выплату стоимости квартир для переселения, - пояснил Василий Новиков.

Кроме того, на условиях долевого строительства заключены договоры на приобретение еще 17 квартир. Ключи от них планируют передать переселенцам из ветхого и аварийного жилья в ноябре 2020 года.

Отметим, для Орла одной из главных проблем является не только расселение аварийных зданий, но их последующий снос. Так, чтобы снести уже расселенные 18 домов потребуется около 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU