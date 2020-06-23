2020-06-23T12:01:44+03:00
Общество

Общественные слушания по строительству дороги в Орле перенесли

Городская администрация назвала новую дату, когда обсудят проект дороги от Болховского до Наугорского шоссе
Наталья Меркулова
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Общественные слушания по строительству дороги в Орле перенеслиОбщественные слушания по строительству дороги в Орле перенеслиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле перенесли общественные слушания по строительству дороги от Болховского до Наугорского шоссе в Орле на более поздний срок. Заинтересованным в обсуждении ситуации предстоит высказать свое мнение в уже июле.

Напомним, в начале июня орловцы собрали более 800 подписей против строительства новой дороги, которую планируют проложить через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных. Они выступили против вырубки деревьев, считая, что это дорога не решит проблему с пробками.

К обсуждению проблемы подключились депутаты и сам глава Орловской области Андрей Клычков. Он пообещал рассмотреть альтернативный вариант размещения дороги.

- Публичные слушания по вопросу проекта строительства дороги от Болховского шоссе до Наугорского шоссе переносятся на 17 часов дня 21, 22 и 23 июля. Публичные слушания пройдут в большом зале администрации города, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Кроме того, связи с эпидемиологической ситуацией отменены слушания по строительству жилого дома на набережной Дубровинского, 68, а межевание участка в районе улиц Полесской и Генерала Родина перенесено на 16 часов 13 и 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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