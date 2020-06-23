2020-06-23T11:19:12+03:00
Общество

23 июня: в Орловской области выписались из больниц 189 человек, излечившихся от коронавируса

Орловская область оказалась за 15 месте общероссийского рейтинга по количеству выздоровевших за последние сутки
Наталья Меркулова
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23 июня: в Орловской области выписались из больниц 189 человек, излечившихся от коронавируса23 июня: в Орловской области выписались из больниц 189 человек, излечившихся от коронавируса
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Орловская область оказалась за 15 месте общероссийского рейтинга по количеству выздоровевших от коронавируса за последние сутки. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Накануне из орловских больниц выписались сразу 189 человек. Общее число излечившихся от коронавируса составило 2 тысячи 382.

При этом новые случаи заражения продолжают фиксировать. По информации оперативного штаба за сутки в Орловской области заразились еще 55 человек. За весь период пандемии число подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 4 тысяч 241.

Кроме того, подтвердилась еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Общее число умерших – 46 человек.

- Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 91,9% приходится на взрослых и 8,1% на детей в возрасте до 17 лет. В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 20,7%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 44,4%; бессимптомно переносят заболевание 34,9% пациентов, - пояснил Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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