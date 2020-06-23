2020-06-23T10:33:28+03:00
Общество

24 июня в Орле загудят сирены оповещения

Регион присоседится к Всероссийской акции «Весть Победы»
Наталья Меркулова
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24 июня в Орле загудят сирены оповещения24 июня в Орле загудят сирены оповещенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра, 24 июня, в Орел загудят сирены экстренного оповещения, городского общественного транспорта, поездов, зазвенят колокола церквей и соборов. Орловская область таким образом присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы».

Сирены сработают после завершения торжественного шествия войск Орловского территориального гарнизона ровно в 12 часов дня. Продлится акция одну минуту.

- Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен сохранять спокойствие. Акция «Весть Победы» проводится в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей Земле, оплаченного ценой многих миллионов жизней, - сообщает пресс-служба администрации Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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