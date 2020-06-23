2020-06-23T10:07:29+03:00
Происшествия

В орловской деревне в собственном доме сгорел 62-летний мужчина

Трагедия произошла в Сосковском районе 22 июня
Наталья Меркулова
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В деревне Орехово Орловской области 22 июня в собственном доме сгорел 62-летний мужчинаВ деревне Орехово Орловской области 22 июня в собственном доме сгорел 62-летний мужчинаФото: Архив "КП"
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В понедельник, 22 июня, в деревне Орехово Сосковского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Заметившие дым селяне вызвали пожарно-спасательную службу, но избежать жертв не удалось.

Трагедия произошла в районе четырех часов дня, а в 16.25 на сгоревшем диване было обнаружено тело хозяина дома – 62-летнего мужчины.

- Сейчас устанавливаются причины произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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