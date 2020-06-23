В Орловской области обнаружили еще 50 новых семейных очагов COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:50:04+03:00

За время пандемии в семьях заразились коронавирусом уже более 1460 человек

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В понедельник, 22 июня, на аппаратном совещании в областной администрации стало известно о 50 новых семейных очагов коронавирусной инфекции в Орловской области. Такое количество зарегистрировали за минувшую неделю.

Всего же на данный момент региона зарегистрировано 383 семейных очага COVID-19. Причем заболели в них 1 тысяча 463 человек (из них 223 человека на прошедшей неделе).

Остаются под наблюдением и групповые очаги заражения коронавирусов в больницах и специализированных учреждениях. Всего их было выявлено 13 с числом пострадавших 663 человека. Под наблюдением остаются пять очагов.

- По состоянию на 21 июня под наблюдением Роспотребнадзора остаются 5 очагов с групповой заболеваемостью с общим количеством пострадавших 585 человек. Очаги выявлены: в больнице скорой медицинской помощи им. Семашко, областной клинической больнице, Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе и Орловской психиатрической больнице специализированного типа. В последних трех ситуацию удалось стабилизировать, - сообщил Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU