2020-06-23T09:27:29+03:00
Происшествия

В Орле парень украл у девушки телефон, а потом помогал его искать

Воришка попытался обеспечить себе алиби
Наталья Меркулова
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В Орле парень украл у девушки телефон, а потом помогал его искатьВ Орле парень украл у девушки телефон, а потом помогал его искатьФото: Архив "КП"
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Посиделки у приятелей в гостях закончились для орловчанки исчезновением телефона за 10 тысяч рублей. Инцидент произошел в Северном районе Орла.

Компания устроила застолье, выпивала и никто не обратил внимание на гаджер, оставленный на диване. Однако через несколько часов его уже не было. Попытки найти его по звонку не увенчались успехам. Тогда гости и хозяева квартиры начали помогать девушке в поисках, но вновь безрезультатно. На следующий день она обратилась в полицию.

Полицейские опросили всех, кто присутствовал в квартире во время исчезновения телефона и выяснили причастного к краже.

- Хищение совершил 19-летний молодой человек. Он признался в преступлении и рассказал, что отключил устройство, а когда владелица обнаружила пропажу гаджета – вместе с остальными помогал в поисках. Затем он продал телефон незнакомцу за полторы тысячи рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие. Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», а парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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