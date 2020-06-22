В Орле под суд пойдет женщина, обворовывавшая пенсионерок возле аптек

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:12:53+03:00

31-летняя мошенница сначала предлагала помощь, а затем вытаскивала у старушек деньги из сумок

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В Орле под суд пойдет 31-летняя женщина, которая устроила целую серию краж в Северном районе города. В центре внимания воровки всегда оказывались пенсионерки, которых она поджидала возле аптек.

Видя слабую и одинокую старушку, орловчанка подходила к ней и предлагала донести сумки и проводить домой. Однако стоило только согласиться, она вытаскивала из сумки деньги и исчезала. Так орловчанке с августа 2019 по апрель 2020 года удалось обокрасть четырех пожилых женщин. Сумма «добычи», правда, была разной - от 2,5 до 22 тысяч рублей.

- По каждому из фактов были возбуждены уголовные дела, соединенные затем в одно производство. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU