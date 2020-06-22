Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:37:49+03:00

Орловские следователи устанавливают подробности трагедии в поселке Крутовском в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба регионального СУ СК России

Следователи устанавливают подробности трагедии в поселке Крутовском в годы войны

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Страшная находка времен Великой Отечественной войны попала в поле зрения орловских следователей. В колодец в поселке Крутовском Орловского района поисковики МПО «Костер» нашли детские останки.

На место раскопок поисковиков навели сами местные жители. Старожилы вспомнили, что в годы оккупации нацисты сбрасывали в колодец детей, прошедших концентрационный лагерь.

Сейчас следователи изучают архивные и научно-исторические данные, чтобы установить все обстоятельства трагедии, развернувшейся в поселке много десятилетий назад.

- В целях реализации мероприятий проекта «Без срока давности» проводится доследственная проверка по факту совершения преступных действий в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы войны. Установление обстоятельств вновь выявленных преступлений следствие тщательно проверит и даст уголовно-правовую оценку выявленному факту, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU