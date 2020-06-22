2020-06-22T16:37:49+03:00
Общество

Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ

Следователи устанавливают подробности трагедии в поселке Крутовском в годы войны
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские следователи устанавливают подробности трагедии в поселке Крутовском в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба регионального СУ СК РоссииОрловские следователи устанавливают подробности трагедии в поселке Крутовском в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба регионального СУ СК России
Изменить размер текста:

Страшная находка времен Великой Отечественной войны попала в поле зрения орловских следователей. В колодец в поселке Крутовском Орловского района поисковики МПО «Костер» нашли детские останки.

На место раскопок поисковиков навели сами местные жители. Старожилы вспомнили, что в годы оккупации нацисты сбрасывали в колодец детей, прошедших концентрационный лагерь.

Сейчас следователи изучают архивные и научно-исторические данные, чтобы установить все обстоятельства трагедии, развернувшейся в поселке много десятилетий назад.

- В целях реализации мероприятий проекта «Без срока давности» проводится доследственная проверка по факту совершения преступных действий в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы войны. Установление обстоятельств вновь выявленных преступлений следствие тщательно проверит и даст уголовно-правовую оценку выявленному факту, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ
В Орле за два года в строительство школ и детсадов вложат 1,5 миллиарда рублей
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 91 миллиона рублей
В Орле уклонистов предупредили об уголовной ответственности
Ряд улиц Орла на несколько дней останется без света, газа и горячей воды
В Орле 10-летний мальчик попал под машину, перебегая дорогу
22 июня: еще 58 орловцев заболели коронавирусом и 10 выздоровели
В Орле состоялась акция «Свеча памяти»
В пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчина
За полгода приставы взыскали с орловцев более 800 миллионов рублей
Орловец на телеге заехал в соседнюю деревню и обокрал женщину
После столкновения автобуса и иномарки в Орле за медпомощью обратились пять человек
Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Орлом
Шесть орловских медиков удостоились государственных наград
На новой рабочей неделе жара в Орловской области спадет, но ненадолго
На орловской трассе задержали двух парней, перевозивших партию наркотиков
Покос и демонтаж: в Орле прошел экологический субботник
20 июня: в Орловской области выявили еще 65 заболевших коронавирусом
За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия
Студентка из Орла выиграла Всероссийский конкурс проектов