2020-06-22T16:17:46+03:00
Общество

В Орле за два года в строительство школ и детсадов вложат 1,5 миллиарда рублей

В областном центре появится еще четыре детских садика и еще одна школа
Наталья Меркулова
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В Орле появится еще четыре детских садика и еще одна школаВ Орле появится еще четыре детских садика и еще одна школаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 июня, тему строительства школ и детских садов в Орле обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Так, в ближайших планах четырех детских садов (яслей), одной школы и трех пристроек к уже существующим школам.

В декабре этого года в микрорайоне №6 на улице Родзевича-Белевича (Северный район) планируют ввести в эксплуатацию ясли на 155 мест. Сейчас здесь положен фундамент, завершаются работы по кирпичной кладке стен, начаты работы по монтажу сетей электроснабжения и водоснабжения.

Еще по трем детским садам (в 795 квартале Северного района, 909 квартал Заводского района и на улице Ливенской в Железнодорожном районе) идет разработка документации.

- Кроме того, в чтобы сократить количества детей, обучающихся во вторую смену, осуществлена привязка проекта типовой школы на 1225 мест в микрорайоне «Зареченский» по улице Зеленина. Сегодня этот проект проходит государственную экспертизу. Наиболее переполненными в Орле остаются школа № 40 в 909 квартале и школа № 50 в микрорайоне «Наугорский». К ним будут сделаны пристройки. Всего за период 2020-2021 год в строительство школы и детских садов будет вложено 1,5 миллиарда рублей, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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