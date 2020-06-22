2020-06-22T14:18:25+03:00
Общество

Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки

Ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,6% годовых
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Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита:

- 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно)

- 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно)

- 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно)

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учетом других скидок и акций.

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