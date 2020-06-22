2020-06-22T14:10:31+03:00
Общество

Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 91 миллиона рублей

Орловский энергосбыт: «УК платят за электроэнергию значительно хуже населения»
Наталья Меркулова
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Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 91 миллиона рублейОрловские управляющие компании задолжали энергетикам более 91 миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжают расти долги управляющих компаний за электричество. По данным на 1 июня, они задолжали уже 91 миллион 300 тысяч рублей. В мае собираемость платежей упала сразу до 75%.

Задолженность нескольких управляющих компаний города Орла уже превысила два среднемесячных начисления. Повторное нарушение выплат может привести к лишению их лицензии.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ООО «Орловский энергосбыт», управляющие компании зачастую может оправдать неплатежами жителей, но в этот раз дело не только в этом. Собираемость платежей среди рядовых пользователей в мае составила 98%.

- В период пандемии платежи населения за электроэнергию сократились на пару процентов, а у управляющих организаций мы видим серьезное проседание. Эту разницу нельзя объяснить только неплатежами населения: клиентами управляющих компаний и Орловского энергосбыта являются жители региона, которые платят примерно одинаково. Ряд управляющих организаций недобросовестно выполняет свои обязательства по расчетам за потребленную электроэнергию, - говорит Юрий Лаштабега, директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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