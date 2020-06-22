2020-06-22T13:33:10+03:00
Общество

В Орле уклонистов предупредили об уголовной ответственности

В регионе весеннюю призывную кампанию продлили до 15 июля
Наталья Меркулова
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В Орловской области весенняя призывная кампания продлили в этом году до 15 июля. Военный комиссариат готовится отправить на службу 270 новобранцев из областного центра.

Однако регион по-прежнему сталкивается с проблемой уклонения от обязательной военной службы. Уклонистов уже предупредили о том, что им может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Их поиском занимаются районные администрации города, силовые ведомства и управление миграционной службы.

- Всем, кто пытается избежать службы в армии, рано или поздно придется обращаться в военкомат за получением военного билета. В учетные документы граждан, достигших 27 лет и не прошедших военную службу без законных на то оснований, вносится соответствующая запись, которая может испортить уклонистам карьеру, - подчеркнул Владимир Алехин, военный комиссар Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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