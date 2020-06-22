22 Июнь 2020 2020-06-22T12:31:02+03:00

В Орле 10-летний мальчик попал под машину, перебегая дорогу. Фото: Госавтоинспекции по Орловской области

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В воскресенье, 21 июня, в Заводском районе Орла иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенка увезли в больницу с места происшествия.

Авария произошла в половину шестого вечера в районе дома №41 по Половецкой улице. «Ниссан» под управлением 51-летнего водителя ехал со стороны улицы 6-ой Орловской дивизии, когда на дорогу без родителей выбежал мальчик.

- ДТП случилось в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослого. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU