2020-06-22T12:08:35+03:00
Общество

22 июня: еще 58 орловцев заболели коронавирусом и 10 выздоровели

В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19
Наталья Меркулова
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В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19
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Сегодня, 22 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Орловской области. Таким образом, число заразившихся за весь период пандемии достигло уже 4186.

При этом за минувшие из орловских больниц выписались десять человек, которые смогли побороть болезнь и вернуться к нормальной жизни. Всего излечились 2 тысячи 193 человека. Умерли 45.

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По данным регионального оперативного штаба COVID-19 подтвержден у 1946 жителей Орла, 506 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 406 – в Орловском районе, 119 – в Болховском районе, 102 – в Ливнах, 94 – в Дмитровском районе и 92 – в Урицком районе.

Менее девяноста заболевших в Новодеревеньковском районе (88), Хотынецком районе (85), Новосильском районе (71), Свердловском районе (69) и в Верховском районе (60).

22 июня: еще 58 орловцев заболели коронавирусом и 10 выздоровели

22 июня: еще 58 орловцев заболели коронавирусом и 10 выздоровели

Менее шестидесяти в Шаблыкинском и Кромском районах (по 58), Знаменском районе (52), в Глазуновском и Ливенском районах по (51), Покровском районе (47) и в Малоархангельском районе (45).

Менее сорока заболевших в Колпнянском районе (36), Троснянском районе (33), Должанском районе (34), Залегощенском районе (28), Сосковском районе (20), в Корсаковском районе (18) и в Краснозоренском районе (17).

ИСТОЧНИК KP.RU

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