2020-06-22T11:39:26+03:00
Общество

В Орле состоялась акция «Свеча памяти»

Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Наталья Меркулова
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В Орле состоялась акция «Свеча памяти». Фото: Сергей Мокроусов, Портал Орловской областиВ Орле состоялась акция «Свеча памяти». Фото: Сергей Мокроусов, Портал Орловской области
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Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра Орел присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Тысячи свечей загорелись в День памяти и скорби, в день и час когда началась Великая Отечественная война.

На бульваре Победы у стелы «Орел – город воинской славы» волонтеры, представители общественных организаций, первые лица Орла и Орловской области зажгли свечи и выложили цифру «75».

В Орле состоялась акция «Свеча памяти». Фото: Волонтеры Победы Орловской области

В Орле состоялась акция «Свеча памяти». Фото: Волонтеры Победы Орловской области

Кроме того, акция прошла на территории сквера Танкистов, сквера Гуртьева и сквера Героев-комсомольцев. Присоединились к ней и районы области.

- В этом году традиционная акция «Свеча памяти» проходит и в новом формате. Для ее реализации создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. С 15 по 22 июня здесь каждый желающий может зажечь свою свечу онлайн в память о погибших в годы войны и поделиться этой информацией с друзьями в социальных сетях, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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